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        Oğuzeli Belediye Başkan Kılıç projelerini tanıttı

        Oğuzeli Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Mehmet Sait Kılıç, projelerini tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:30
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        Oğuzeli Belediye Başkan Kılıç projelerini tanıttı
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        Oğuzeli Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Mehmet Sait Kılıç, projelerini tanıttı.

        Kılıç, Oğuzeli Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, ilçeye hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi.

        Yaklaşık 10 yıl öncesinden bu yana ilçe sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz demeden çalıştık. İlk seçildiğimizde, görevi teslim aldığımızda belediyemizin bütçesinin kat kat üstünde borcu vardı. Bugün itibarıyla sıfır borçlu belediyeyiz. İş makineleri, hizmet araçlarımızı 2-3 katına çıkardık. Yollarıyla, caddeleriyle, parklarıyla, sosyal tesisleriyle ilçedeki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına çok şeyler yaptık. Bundan sonrada aynı şekilde çalışmak bizim için büyük şeref olacaktır, hemşerilerimizle yürümeye devam edeceğiz."

        Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projelerinin yer aldığı sunumlar gerçekleştirdi.

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