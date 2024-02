Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize eden şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaçak göçmenleri taşıyan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen H.E., M.E., A.M. ve N.B., çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.

