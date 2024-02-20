Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize eden şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaçak göçmenleri taşıyan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen H.E., M.E., A.M. ve N.B., çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize eden şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaçak göçmenleri taşıyan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen H.E., M.E., A.M. ve N.B., çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.
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