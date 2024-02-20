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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize eden şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaçak göçmenleri taşıyan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen H.E., M.E., A.M. ve N.B., çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 18:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:52
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        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
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        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize eden 4 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize eden şüphelilerin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaçak göçmenleri taşıyan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen H.E., M.E., A.M. ve N.B., çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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