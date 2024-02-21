Gaziantep'te kumar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda, 2 oyun makinesi, 4 bilgisayar kasası, 4 oyun makinesine bakiye yüklemek için kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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