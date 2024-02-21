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        Gaziantep'te kumar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:36 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:37
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        Gaziantep'te kumar operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Adrese düzenlenen operasyonda, 2 oyun makinesi, 4 bilgisayar kasası, 4 oyun makinesine bakiye yüklemek için kullanılan uzaktan kumanda ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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