Bakan Tunç'tan İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen kedi 'Eros' davasına ilişkin açıklama
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir sitede, 'Eros' isimli kedinin İbrahim Keloğlan tarafından canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava yeniden görülecektir" dedi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldüren sanık İbrahim Keloğlan hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi.Fotoğraf: İHA
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."
Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Tunç, paylaşımında İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen kedi Eros'un fotoğrafına da yer verdi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.