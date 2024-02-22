Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü; 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP'teçöken inşaat iskelesinin altından kalan işçilerden Suriye uyruklu Muhammed Musab (28) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bina inşaatında, işçilerin çalıştığı sırada iskele bir anda çöktü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İskele altında kalan Muhammed Musab ile 2 işçi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Musab, kurtarılamadı. Cenaze adli tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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