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        Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü; 1 ölü, 2 yaralı

        GAZİANTEP'teçöken inşaat iskelesinin altından kalan işçilerden Suriye uyruklu Muhammed Musab (28) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bina inşaatında, işçilerin çalıştığı sırada iskele bir anda çöktü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İskele altında kalan Muhammed Musab ile 2 işçi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Musab, kurtarılamadı. Cenaze adli tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 13:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 13:54
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        Gaziantep'te inşaat iskelesi çöktü; 1 ölü, 2 yaralı
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        GAZİANTEP'teçöken inşaat iskelesinin altından kalan işçilerden Suriye uyruklu Muhammed Musab (28) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bina inşaatında, işçilerin çalıştığı sırada iskele bir anda çöktü. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İskele altında kalan Muhammed Musab ile 2 işçi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Musab, kurtarılamadı. Cenaze adli tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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