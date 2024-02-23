Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de 28 puanla 17'inci sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, RAMS Başakşehir'i yenip üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Gaziantep FK, ligdeki son 9 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan alabildi.
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