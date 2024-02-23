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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 23.02.2024 - 09:49
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        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

        Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        Süper Lig'de 28 puanla 17'inci sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, RAMS Başakşehir'i yenip üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

        Gaziantep FK, ligdeki son 9 maçta bir galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 9 puan alabildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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