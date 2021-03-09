Başkan Şahin’den Miraç Kandili mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Şahin mesajında, içinde büyük hikmetler barındıran mucizelerle dolu bir gece olan mübarek Miraç Kandili’ne kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, “Birlik ve beraberlik adına çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmeliyiz” dedi. Miraç Kandili’nin, Peygamber Efendimiz‘in kutlu yolculuğunun anlamının kavrandığı, gönüllerimizin bir coşku yaşadığı müstesna bir gece olduğunu ifade Şahin, “Bu mübarek gece, inancımızda rahmet ve mağfiret mevsimi olarak tarif edilen mübarek üç aylar içerisinde çok özel bir yere sahiptir. Bu geceyi Müslümanlar olarak çok iyi değerlendirmeliyiz. Bütün beşeri duygulardan arınarak temiz bir kulluğa yükseliş anlamına gelen ve kültürümüz, inancımız için önemli olan Miraç Kandili; toplumsal dayanışma, akrabalık ve kardeşlik hukukunun pekiştirilmesi için önemli bir vesiledir. Muhabbet ve kardeşlik hukukuyla duygularımıza, vicdanlarımıza hükmetmeli; iyiyi, barışı, dostluğu, merhameti yaymak için çalışmalıyız. Miraç, Allah’ın varlığına ve birliğine iman edip, bununla amel eyleyenlerin ulaşabilecekleri en yüksek makamın ve en yüce mevkinin ifadesidir. Miraç, insanlığın tanık olabileceği en büyük mucize olarak tecelli etmiş ve inancımızın en büyük meşalelerinden biri olup yolumuzu aydınlatmıştır. Bizim kültürümüzde kandiller, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve barışın, dayanışma ve muhabbetin özlemiyle tutuşan gönüllerin, ırmakların denizlere kavuşması gibi huzura erdikleri anlardır. Ülke ve millet olarak bizi birbirimize bağlayan inanç ve ruh birliğimizin güçlenmesi, her türlü yıkıcı, bölücü ve ayrılıkçı niyetlerin söndürülmesi için en önemli temeli teşkil etmektedir. Bu günlerde kutladığımız mübarek gecenin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili’ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.