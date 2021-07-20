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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Acemi kasaplar hastanelere koştu

İHA

Acemi kasaplar hastanelere koştu

Gaziantep’te kurban kesimi sırasında el ve kollarından yaralanan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.
Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de birçok kişi tarafından kurban kesimleri yapıldı. Kurban kesimleri sırasında el ve kollarından yaralanan acemi kasaplar, hastanelik oldu. Kurban darbesi ve bıçaklarla yaralanan acemi kasaplar, hastanede yapılan tedavilerinin ardından kısa sürede taburcu edilerek evlerine gönderildi.

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