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Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş erkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde ağır hasarlı binalar, kontrollü yıkılıyor

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DHA
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor

    Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yüzlerce bina, yerle bir oldu; çok sayıda bina da hasar aldı.
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor

    Binlerce kişinin hayatını kaybettiği 2 ilçede, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürdürülüyor.
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor

    Ekipler, iş makineleriyle moloz yığınlarını kamyonlara yükleyip, ilçelerin dışına çıkarıyor.
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor

    Ağır hasarlı olduğu belirlenen binalar da kontrollü olarak yıkılıyor.
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor
  • Gaziantep'in 2 ilçesinde hasarlı binaların yıkımı sürüyor

    Yıkım işlemleri sırasında polis ile jandarma, bölgeyi trafiğe kapatıp, önlem alıyor.

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