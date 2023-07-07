Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı binanın çökme anı kameraya yansıdı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremlerinin vurduğu şehirlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Çevrede yaşanan panik anları anbean kameraya yansıdı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Bina çökerken ise vatandaşların kaçışması kameraya yansıdı.
BİNADAN SESLER DUYULDU
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesinde bulunan 4 katlı binadan gece saatlerinde sesler duyulması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri çevrede önlem aldı.
BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE YIKILDI
Polisler bölgedeki vatandaşlara yönelik uyarı anonsları yaparken, binanın çevresindeki iş yerleri de tedbiren kapatıldı. DHA'nın haberine göre; kısa süre sonra 4 katlı binanın bir kısmı büyük gürültü ile yıkıldı.
PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
Yıkımın ardından ekiplerin yaptıkları arama ve taramada enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi. Kısmen çöken 4 katlı binanın ayakta kalan ve risk oluşturan kısımları da kontrollü şekilde yıkıldı.