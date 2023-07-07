Gaziantep'te 4 katlı ağır hasarlı binanın çökme anı kameraya yansıdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü, herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı. Bina çökerken ise vatandaşların kaçışması kameraya yansıdı.

BİNADAN SESLER DUYULDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesinde bulunan 4 katlı binadan gece saatlerinde sesler duyulması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri çevrede önlem aldı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE YIKILDI Polisler bölgedeki vatandaşlara yönelik uyarı anonsları yaparken, binanın çevresindeki iş yerleri de tedbiren kapatıldı. DHA'nın haberine göre; kısa süre sonra 4 katlı binanın bir kısmı büyük gürültü ile yıkıldı.