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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu

        Gaziantep'te kilitli oldukları odada beşiğin yanması sonucu sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne ve küçük kızı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 01:49 Güncelleme: 07.06.2025 - 01:49
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        Anne ve kızı kilitli odada ölü bulundu
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        Gaziantep'te Seçil Kaymakçı (27) ile kızı Nilvara Kaymakçı (3), evlerinde kilitli oldukları odada ölü bulundu.

        Olay, gece saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir eşinden ayrı olduğu öğrenilen Seçil Kaymakçı ile kızı Nilvara'ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

        ANNE VE KIZI ÖLÜ BULUNDU

        İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri kilitli olan odaya girdiklerinde anne ve kızının cansız bedenleri ile karşılaştı. Odada duman tespit eden ekipler yaptıkları incelemede beşiğin yandığını ve anne ile kızının da yanmanın etkisi ile sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek yaşamlarını yitirdikleri değerlendirildi.

        Seçil Kaymakçı ve kızı Nilvara Kaymakçı'nın cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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