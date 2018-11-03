Olayla ilgili soruşturma sürüyor

İddiaya göre, Gaziantep'te yaşayan 35 yaşındaki Ercan Gezer'in 14 yaşındaki kızı S. G., kaçırıldı. Kızının kaçırıldığı haberini alan Ercan Gezer, Nurdağı ilçesinde yaşayan U.D'nin yakınlarının evine gitti. Evden çıkan şahıslar tarafından darp edilen Ercan Gezer, yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş etti.

İHA'nın haberine göre, kavga esnasında bir kişi Ercan Gezer'in elindeki pompalı tüfeği alarak, Gezer'i ağır yaraladı. Gaziantep Ünivresitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gezer, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği kavganın yaşandığı bölgeden 100 metre uzaktaki boş alanda buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına aldı.



"ECELİN BEN OLACAĞIM" MESAJI

Ercan Gezer'in kardeşi Reşit Gezer, olay günü yaşananları anlatarak, öldürülen kardeşinin telefonuna olaydan hemen öncesinde "Ecelin ben olacağım" yazılı mesaj geldiğini ileri sürdü. Reşit Gezer, "Olay günü kızının kaçırıldığını öğrenen kardeşim, kızın kaçırılmasından sorumlu tuttuğu komşusunun evine gitti. Kardeşim, burada kızı S.G'nin kaçırılmasından sorumlu tuttuğu komşusunun kızıyla tartışmış ve ona tokat atarak geri evine dönmüş. Aynı günün akşamında ise telefonuna, 'Ecelin ben olacağım' diye tehdit mesajı geliyor. Kardeşim de mesajı okuduktan sonra kalkıp, tekrar komşusunun evine gidiyor. Aralarında arbede yaşanıyor. Darp edilmekten kurtulmak için havaya ateş ediyorlar. Ercan'dan tüfeği alıp, vuruyorlar" diye konuştu.

Ercan Gezer'in tek çocuğu olduğu belirtilirken eşinin ise 3 aylık hamile olduğu kaydedildi. Öte yandan, polis, Ercan Gezer'in kaçırılan kızını arama çalışmaları sürüyor.

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