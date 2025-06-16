Gaziantep'te pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

İslahiye ilçesinde Karagöz Yaylası yolunda Levent İ. idaresindeki pikap, Yağızlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

3 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; yaklaşık 40 metrelik uçurumdaki taşlık alanda ulaşılan araçta sürücü Levent İ. (45), dini nikahlı eşi Ayşe I. (40) ve sürücünün babası Müslüm İ'nin (75) hayatını kaybettiği belirlendi.

AĞIR YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen ailenin 6 yaşındaki oğlu Levent Poyraz İ. ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.