Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan pikap, 40 metrelik uçuruma devrildi. Feci kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 01:13 Güncelleme: 16.06.2025 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İslahiye ilçesinde Karagöz Yaylası yolunda Levent İ. idaresindeki pikap, Yağızlar Mahallesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

        3 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; yaklaşık 40 metrelik uçurumdaki taşlık alanda ulaşılan araçta sürücü Levent İ. (45), dini nikahlı eşi Ayşe I. (40) ve sürücünün babası Müslüm İ'nin (75) hayatını kaybettiği belirlendi.

        AĞIR YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Araçtan yaralı olarak çıkarılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen ailenin 6 yaşındaki oğlu Levent Poyraz İ. ise ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #haberler
        #İslahiye
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        İran'dan İsrail'e yeni saldırı
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        "Hamaney suikastını veto etti"
        "Hamaney suikastını veto etti"
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Trump'tan iki farklı açıklama
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Hava sahası kapanınca otobüslerle İran'a gidiyorlar!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 3 ölü, 7 yaralı
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Boğaz geçiş ücretlerine zam
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması! Çarşambaya dikkat!
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı