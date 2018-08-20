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İlçe, muz ve avokado başta olmak üzere tropik meyve bahçeleri ve sebze üretimi, seraları, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 10 kilometrelik kumsalı, turkuaz mavisi koyları ve bozulmamış doğasıyla Gazipaşa, şehrin gürültüsünden kaçıp, doğayla iç içe bir tatil yapmak isteyenler için en güzel yerlerden biri olarak gösteriliyor.