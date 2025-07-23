Gebze'de çıkan orman yangını söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında nedeniyle 7 dönüm alanda hasar meydana geldi
Giriş: 23.07.2025 - 06:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 06:21
Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 01.15 sıralarında çıkan yangına karadan müdahale edildi.
İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile vatandaşların katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
AA'nın haberine göre; yangında 7 dönüm alanda hasar oluştu. Ekipler, alanda soğutma çalışması icra etti.
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