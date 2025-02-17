Gece dönercisine tabancalı saldırı
Adana'da gece dönercisine düzenlenen tabancalı saldırıda karnından vurulan işletme sahibi Fevzi Güçlü, ağır yaralandı
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, önüne geldiği gece dönercisine tabancayla ateş açtı.
İş yerini kurşunlayan şüpheli olay yerinden kaçarken, saldırıda işletmeci Fevzi Güçlü, karnından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güçlü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, 20 adet boş kovan buldu.
Ameliyata alınan Güçlü'nün hayati tehlikesi devam ederken, polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.