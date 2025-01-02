Geçen yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 69 düzensiz göçmen öldü

İngiltere'de 1951'den bu yana düzensiz göçmenlere ve sığınmacılara yönelik çalışmalar yürüten Mülteciler Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, "Manş Denizi'ndeki Ölümler - Nelerin Değişmesi Gerek" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda 2024'ün Manş Denizi'nde en fazla düzensiz göçmen ölümü yaşanan yıl olduğunu belirtilirken, ölüm sayısının kayıtlara 69 olarak geçtiği belirtildi.

İngiltere hükümetinin insan kaçakçılarına yönelik uyguladığı müdahalenin daha tehlikeli rotaları ortaya çıkardığı kaydedilen raporda, ölümlere rağmen Manş Denizi'ndeki arama ve kurtarma çalışmalarını geliştirme yönünde bir adım atılmadığı ifade edildi. REKLAM Raporda, İngiliz hükümetine yapılan önerilerin başında tehlikeli bir yolculuğun önüne geçmek için güvenli vize ve sığınma yöntemlerinin geliştirilmesi vurgusu yer aldı.

Bu kapsamda aile birleşimleri, çocuk vizeleri ve sponsorluk gibi yasal yolların geliştirilmesi istendi. Hükümetin Manş'ı geçerken ölenlerin yaşlarını, milliyetlerini ve cinsiyetlerini açıklaması istenirken, bunun Fransa hükümetiyle yapılması gerektiği kaydedildi. Raporda, yolculukları önlemek ve arama-kurtarma için hükümet ve sivil toplumla işbirliklerinin artırılmasının da altı çizildi.

Ölen 69 kişiden 34'ünün kimliği ve cinsiyeti bilinmiyor Raporda Manş Denizi geçişinde yaşanan ölümlere ilişkin sivil toplum kuruluşları ve resmi makamlardan elde edilen detaylara yer verildi. Buna göre 2024'te Manş'ı 36 bin 816 kişi geçerken en az 69 kişi yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Bu, kayıtlara geçen yıllık en yüksek ölüm sayısı oldu. En az ölüm ise 2022 yılında 5 kişi olarak kaydedilse de 45 binden fazla düzensiz göçmen Manş'ı geçerek bu alanda rekor kırdı.