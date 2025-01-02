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        Haberler Dünya Geçen yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 69 düzensiz göçmen öldü | Dış Haberler

        Geçen yıl Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 69 düzensiz göçmen öldü

        İngiltere'ye ulaşmak için 2024'te Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin 69'u hayatını kaybederken, Mülteci Konseyi, İngiltere hükümetine ölümleri ve tehlikeli yolculukları azaltmak için yasal göç yollarını geliştirme çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:42
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        Geçen yıl Manş Denizi'nde 69 düzensiz göçmen öldü
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        İngiltere'de 1951'den bu yana düzensiz göçmenlere ve sığınmacılara yönelik çalışmalar yürüten Mülteciler Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, "Manş Denizi'ndeki Ölümler - Nelerin Değişmesi Gerek" başlıklı bir rapor yayımladı.

        Raporda 2024'ün Manş Denizi'nde en fazla düzensiz göçmen ölümü yaşanan yıl olduğunu belirtilirken, ölüm sayısının kayıtlara 69 olarak geçtiği belirtildi.

        İngiltere hükümetinin insan kaçakçılarına yönelik uyguladığı müdahalenin daha tehlikeli rotaları ortaya çıkardığı kaydedilen raporda, ölümlere rağmen Manş Denizi'ndeki arama ve kurtarma çalışmalarını geliştirme yönünde bir adım atılmadığı ifade edildi.

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        Raporda, İngiliz hükümetine yapılan önerilerin başında tehlikeli bir yolculuğun önüne geçmek için güvenli vize ve sığınma yöntemlerinin geliştirilmesi vurgusu yer aldı.

        Bu kapsamda aile birleşimleri, çocuk vizeleri ve sponsorluk gibi yasal yolların geliştirilmesi istendi. Hükümetin Manş'ı geçerken ölenlerin yaşlarını, milliyetlerini ve cinsiyetlerini açıklaması istenirken, bunun Fransa hükümetiyle yapılması gerektiği kaydedildi.

        Raporda, yolculukları önlemek ve arama-kurtarma için hükümet ve sivil toplumla işbirliklerinin artırılmasının da altı çizildi.

        Ölen 69 kişiden 34'ünün kimliği ve cinsiyeti bilinmiyor

        Raporda Manş Denizi geçişinde yaşanan ölümlere ilişkin sivil toplum kuruluşları ve resmi makamlardan elde edilen detaylara yer verildi.

        Buna göre 2024'te Manş'ı 36 bin 816 kişi geçerken en az 69 kişi yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Bu, kayıtlara geçen yıllık en yüksek ölüm sayısı oldu.

        En az ölüm ise 2022 yılında 5 kişi olarak kaydedilse de 45 binden fazla düzensiz göçmen Manş'ı geçerek bu alanda rekor kırdı.

        Geçen yıl ölenlerin 16'sı erkek, 12'si çocuk, 7'si kadın olarak rapora yansırken 34 kişinin ise cinsiyeti ve kimlik bilgileri belirlenemedi.

        Resmi kayıtlara göre, İngiltere'ye en çok gelen düzensiz göçmenlerin başında Afganlar, Vietnamlılar ve İranlılar yer aldı.

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