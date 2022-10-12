Ön izleme sahnesi yayınlandı 0:00 / 0:00

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SHOW TV’nin BKM imzalı dizisi ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Sadi’nin Araz’a ders verir nitelikte bir konuşma yaptığı sahnede “Geçmişinde seni yaralayan şeyi bul ve onunla yüzleş” sözleri dikkat çekiyor. Sadi Payaslı, Araz’ı iyiye ve doğruya yönlendirmeye çalışırken söyledikleri izleyenleri de etkilemeyi başarıyor.

‘GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ’NİN 13'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sadi’nin ev temizliğinden şikayetçi olan Songül’le arasında tatlı bir atışma başlar. Ancak Songül’ün kullandığı bir cümleyle ikili arasındaki şakalaşma başka bir boyuta taşınır. Karabayır Hastanesi’ne yeni gelen Başhekim Kıvanç tanışma toplantısına geç kalan Derya’yla ilk kez karşılaşırken hastaneye gelen davetsiz bir misafir Kıvanç ve Derya’yı fark etmeden yakınlaştırır. Gizem ve Mert’i sarmaş dolaş gören Türkan sevgili olduklarını anlayınca öfkeden deliye döner. Öfkesini hiç olmaması gereken birinden çıkaran Türkan, bunun ona pahalıya patlayacağından habersizdir. Gizem ve Mert geleceğe yönelik hayaller kurarken gelen bir telefon gerçeklerle yüzleşmelerini sağlar. Araz’ın, annesini aradığını öğrenen Nevzat ilk kez annesine duyduğu öfkeyi kardeşinin yüzüne haykırır. Araz hayatındaki tek sığınağı olan Gizem’i geri kazanabilmek için Rıza’ya oyun oynamaya karar verir. Ozan’ın villaya olan beklenmeyen ziyareti Esra’nın Sanem’le ilgili yeni bir karar almasına neden olur. Oğuz ise daha fazla Aylin’le konuşmamaya dayanamaz ve karşısına çıkar. Celal’in koltuk değneklerine geçmesi Aygün’ü mutlu etse de Melek'in huzurunu kaçırır. Celal, ayağa kalkmanın cesaretiyle Melek’e yaklaşmaya çalışır ve çok ileri gider. Melek’in bu sefer kaçacak bir yeri yoktur. Sadi, Yaver’in Najat’ın ofisine yerleştirdiği böcek yardımıyla bir takas işine girişeceğini öğrenir. Yılan ekibine haber vermeden olay yerine gidip suçüstü yapmak isteyen Sadi isimsiz bir ihbara gelen Songül’le karşılaşır. İkili adamları etkisiz hale getirmeye çalışırken depodan hiç umulmayan bir silah sesi duyulur. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.