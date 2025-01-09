Gelecek, DEVA ve Saadet birleşiyor

Gelecek Partisi ile Saadet Partisi'nin Meclis'te kurduğu gruba milletvekili desteği veren DEVA Partisi'nin de katılımıyla üç parti "çatı parti" kuruluşunda anlaştı.

Üç partinin genel başkanları Perşembe günü bir araya gelerek, partinin ismi, logosu ve kurucularını netleştirecek. Partinin kuruluş dilekçesinin ise Cuma günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor. Çatı partinin ismi için farklı isim seçeneklerinin tartışıldığı, ancak genel başkanların nihai kararı vereceği belirtiliyor. Kulislere göre, ağırlık kazanan isim ise "Yeni Yol Partisi" oldu.

"YENİ YOL İSMİ AĞIRLIK KAZANIYOR" Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır da 3 partinin birleşme kararı hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Öncelikle DEVA Partisi'nden en az 2 milletvekilinin daha istifa edebileceği değerlendiriliyor. Hem CHP'ye hem de AK Parti'ye geçişler olabilir. Bir süredir gündemde olan bir mesele bu ve artık neticelendi. Saadet, DEVA ve Gelecek Parti bir mutabakata vardı. Artık resmiyete dönüşecek. Çok kısa bir süre içerisinde muhtemelen bugün de olabilir, partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve bir çatı parti kurulacak. Yeni Yol Partisi olarak ifade ediliyor adı. Peki diğer partiler ne olacak? DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin kurumsal kimlikleri muhafaza edilecek. Bu partinin genel başkanları yine koltuklarında oturacaklar. Yani partiler kendilerini lağvetmeyecekler."