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        Haberler Gündem Güncel Gelibolu'da kaçak yapılar yıkılıyor | Son dakika haberleri

        Gelibolu'da tarım arazilerindeki kaçak yapılar yıkılıyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazilerine yapılan kaçak binalar yıkılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:47
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        Gelibolu'da kaçak yapılar yıkılıyor
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        Çanakkale İl Özel İdare Yapı Denetim Müdürlüğü ekipleri kaçak yapılaşmalarla ilgili etkin mücadele yürütüyor.

        Gelibolu ilçesinin Ilgardere köyü mevkisinde tarım arazileri üzerine yapılan kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına başlandı.

        Ilgardere köy muhtarı Yusuf Erdoğan, kaçak yapılan yıkımının sürdüğünü belirterek, "Yıkımı yapılanların yeniden inşa edilmemesi için jandarma ile muhtarlığımıza denetlenme yetkisi verilmiştir. Hem yıkılan ve hem de yeniden yapılaşmanın olmaması için denetimleri yapacağız" dedi.

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