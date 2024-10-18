'Gelin Takımı'nda buluştular
Oyuncu kadrosunda; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Gelin Takımı' filminin galası gerçekleşti
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Gelin Takımı' filminin galası gerçekleşti.
Ayşenil Şamlıoğlu; "Şahane bir kadro. Çok keyifli iş. Mutlu bir çekim süreci geçirdik" dedi.
"SPOR YAPIYORUM"
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Ecem Erkek ise "Hem güzel beslenme hem de spor yapıyorum" ifadelerini kullandı. Pençe kolyesiyle dikkat çeken Erkek, "Kem gözlere" diyerek, espri yaptı.
Seda Bakan da; "Heyecanlıyım. Kulağım tıkandı. Kendimi duymuyorum. Ya hasta oluyorum ya da heyecanlıyım" şeklinde konuştu.
"MEHMET ÇOK KARİZMATİK"
Seda Bakan ayrıca; "Hepimiz Mehmet'e hayranız. Bütün kızlar Mehmet teklifi kabul ettiğini duyunca çığlık attık ve birbirimize sarıldık. Mehmet'e temkinli yaklaştık. 'Bizimle sohbet eder mi?' diye düşündük. Sonra gördük Mehmet bir melek değil, insanmış. Çok karizmatik" açıklamasını yaptı.
Sinema sektörüyle ilgili konuşan Seda Bakan; "Her şey güzel gidiyor. Gişe olarak sinemayı canlandırmak önemli. Buradaki sektörün geri dönmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
"BANA SORMAYIN"
Öte yandan Seda Bakan, yakın arkadaşı Hadise'nin yönetmen Şenol Sönmez ile yeni bir aşka yelken açtığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine; "Onu bana sormayın" diyerek konuyla ilgili konuşmak istemedi.
"OTELİ LİSE KANTİNİNE DÖNDÜRDÜK"
Şebnem Bozoklu ise "Burada herkes içten gülüyor. Birbirini çok seven bir ekibiz. Rüya gibi yaz geçirdik. Bodrum'da büyük otelde kaldık ve filmi orada çektik. Lise kantinine döndürdük oteli. Seyircimizin bu hissi alacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Film ekibinin yer aldığı WhatsApp grubu ile ilgili de konuşan Bozoklu, "Mehmet Günsür'ün WhatsApp grubunda aktif olmayacağını düşündük ama bülbüldü. Kendisi yazışma kralıydı. Herkese cevap verdi, emojiler falan..." diye konuştu.
"SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK BİR GRUP KURULDU"
Fırat Çelik de "Set çok güzeldi. Çok heyecanlıyım" dedi. Kendisi için 'yazma kralı' denilmesiyle ilgili konuşan Mehmet Günsür de "Biz birbirimizi çok sevdik. Sonsuza kadar devam edecek bir WhatsApp grubu kuruldu. Nadir yazdığım gruplardan biridir. Otelde okul gezisi kıvamındaydık. Çok eğlendik. Birbirimizi çok iyi tanıdık. Bu arkadaşlık devam edecek" dedi.
"OYUNCU OLARAK FENA DEĞİLDİM"
Konuk oyuncu olan Derya Uluğ, "İlk defa hele böyle kadroyla küçük bile olsa acayip güzel. Enerjileri muhteşem. Oyuncuklarına zaten söz yok. Hakikaten çok eğlendik. Herhalde oyuncu olarak fena değildim" dedi. Uluğ ve ekip, basın mensuplarıyla konuştuktan sonra şarkı söyledi.
"ANIL ÇOCUKLARIN YANINDA"
Filmin galasına katılan oyuncu Pelin Akil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akil, eşi Anıl Altan'ın yanında olmamasıyla ilgili "Yardımcımız yok. Çok zorlanıyoruz. Çocukların yanında kaldı. Babalık görevini hakkıyla yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.
"KIYAFETE ÇOK PARA HARCAMAM"
Pembe renkli kabarık bir elbise giydiği görülen Pelin Akıl, ayrıca "Kıyafete çok para harcamam" diyerek alışveriş konuşunda harcamalarına dikkat ettiğini söyledi.