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        Haberler Magazin 'Gelin Takımı'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        'Gelin Takımı'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        Kadın - erkek ilişkilerine dair ezberleri bozmayı hedefleyen 'Gelin Takımı'nın kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 13:23 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:23
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        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
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        Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya’nın 4 yakın arkadaşı canlandırdığı, eğlenceli hikâyesiyle 'Gelin Takımı', bu sonbaharda sinema salonlarına kahkaha getirecek. Filmin Bodrum'da gerçekleştirilen çekimlerinden kamera arkası kareleri ilk kez yayınlandı.

        Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor.

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        'Gelin Takımı’nda; farklı yaşamlara ve karakterlere olan Ayça, Selin, Berrin ve Deniz’in, yakın arkadaşları Berrin'in düğünü için bir araya gelmeleriyle başlayan hikâye, bekarlığa veda partisinde ve düğünde yaşanan eğlenceli anlarla devam ediyor.

        Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği film 18 Ekim'de vizyonda olacak.

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        #Gelin Takımı
        #Seda Bakan
        #Ecem Erkek
        #şebnem bozoklu
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