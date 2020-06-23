'Gelincik'in tanıtım filmi yayınlandı

Yönetmenliğini senaryosunu Şükrü Üçpınar'la birlikte yazan Orçun Benli'nin yaptığı 'Gelincik'in çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
90'lı yılların yargısız infazlar ve işkencelerle dolu karanlık, politik atmosferi üzerine kurulan 'Gelincik'te başrolleri Kaan Yıldırım, Ahmet Mümtaz Taylan, Hande Doğandemir, Bülent Emrah Parlak, İnan Ulaş Torun, Nilperi Şahinkaya, Eray Özbal, Mehmet Ali Kaptanlar ve Yıldırım Bayazıt paylaştı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR