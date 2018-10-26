Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta gelin ve kayınvalideler arasındaki gerilim artıyor. İşte Gelinim Mutfakta 12 Ekim 160. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Peki hangi gelin yaptığı yemeklerle en çok puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi olacak?

Haftanın finalinde gerginlik artıyor. Peki hangi yarışmacı bu hafta yarışmaya veda edecek?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Yarışmaya veda eden gelin ile kayınvalide belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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