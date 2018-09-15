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Hangi sebeple moda olabileceğini sorgulatan kıyafet ve aksesuarlar

24.06.2018 - 12:25 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Her sene değişen moda akımları hepimizi az çok etkiliyor. Ancak bu moda akımlarına uymak biraz cesaret ve çılgınlık istiyor

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    Herkes, az çok modayı takip ediyor. Kıyafet, saç, ayakkabı aksesuar modası da her sezon kendini yenilemeye devam ediyor. Ancak moda akımlarının her zaman mükemmel olduğunu söyleyemeyiz. 

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    Örneğin göbek görünümündeki bu bel çantaları, göze hitap etmenin fazlaca uzağında... Farklı renklerde ve şekillerde tasarlanan bu enteresan çantalar henüz satılmıyor. Ancak çantaların kullanıcı beğenisine sunulması an meselesi... 

  • 3 Gelmiş geçmiş en kötü moda akımları
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    İşte sosyal medyada da sıkça ses getiren, garip moda akımları...

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