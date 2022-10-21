Ekran başına kilitlemeye devam ediyor

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SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin dün akşam ekrana gelen 14. bölümünde; Serdar’ın son anda işinin çıkmasıyla bir şüpheliden yalnız başına ifade almaya giden Songül, kendisini hiç beklenmedik bir noktada buldu. Arabada telefonunu düşürmesi sonucunda tesadüfen patlamaya hazır bombayı gören Songül, durumu hemen Sadi’ye haber verdi. Songül’ün yanına koşan Sadi, son anda kurtarmayı başardı. İzleyicileri ekran başına kilitleyen bölüm bu hafta da sosyal medyanın gündeminden düşmedi.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA BU HAFTA DA #GELSİNHAYATBİLDİĞİGİBİ DEDİ!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, 14. bölümüyle ABC1 20+'da 6.03 izlenme oranı (reyting) 16.16 izlenme payı (share), TOTAL’de 4.93 izlenme oranı (reyting) 13.75 izlenme payı (share), AB'de 4.26 izlenme oranı (reyting) 13.37 izlenme payı (share) elde etti. #GelsinHayatBildiğiGibi etiketi Twitter Türkiye’de 5 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Ekranların fenomen karakteri haline gelen Sadi Payaslı da dün akşam sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

SEMİH’TEN SONGÜL’E UYARI

Son anda Serdar’ın gelip Najat’ı vurmasıyla gerçeğe çok yaklaşan Songül, eline geçirdiği en büyük tanığı kaybetmiş oldu. Serdar bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söylese de gerçek amacının Najat’ı ortadan kaldırmak olduğu Songül’ü olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra ortaya çıktı. Semih’e karşı zor durumda kalan Songül, Najat’ın ölmeden önce söylediği cümleyle Kırdarların bu işin aslında görünen kısmı ve üstlerinde birilerinin olduğunu anladı. Semih, Songül’ü bundan sonra daha dikkatli olması için uyardı.

Serdar, Najat’ı vuruyor;

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SADİ PAYASLI’YA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Aysel Hoca’nın bir hediyesiyle Songül ve Sadi arasında kıskançlık tartışması yaşandı. Bu tartışma sonunda Songül, Sadi’nin geçmişiyle ilgili söylediği söze takıldı. Songül, daha önce hiç doğum günü kutlamamış olan eşi için sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı. Songül’ün sürpriziyle bir anda herkesi karşısında gören Sadi, büyük bir mutluluk yaşadı. Derya ve Kıvanç’ın da katıldığı kutlamada ikiliyi gören Sadi şaşkınlık yaşadı.

“İyi ki doğdun hayatıma”

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GENÇLERİN ZORLU HAYAT MÜCADELESİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Rıza’nın, kızı ve Gizem’i birbirinden uzak tutması Türkan’ın dikkatinden kaçmadı. Rıza, Gizem’in hüküm giymiş biriyle birlikte olmasından dolayı rahatsızlığını Türkan’a karşı dile getirdi. Türkan duyduklarından sonra Gizem ve Mert ilişkisi için Rıza’ya yalan söyledi. Gizem annesinin söylediği bu yalana Mert’i de ortak etmeye çalışınca Mert bu duruma çok bozuldu. Esra kendini kurtarmak için Oğuz’a, Nedim’in Aylin’in babası olduğu yalanını söyledi. Bu haberle sarsılan Oğuz, Nedim’e sessiz kalması için bir miktar para verdi. Oğuz’un Nedim hakkında bazı şüpheleri olsa da Esra yalanlarıyla Oğuz’un aklını karıştırmayı başardı. Araz tamirhanede Nevzat’ı annesinden gelen mektupları yakarken yakaladı. Hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Araz, kendinden saklanan gerçekleri öğrenmek için İzmir’e doğru yola çıktı. Canlarda kalmaya devam eden Aylin, Oğuz’un itirazlarına rağmen ayrı bir ev tutma konusunda fikrini değiştirmedi. En yakın dostları, Can ve Zülfikar'ın anneleriyle birlikte Aylin kendine yeni bir hayat kurmaya başladı. Annesinin Celal’le birlikte piknik programına katılmak istemeyen Melek, sert bir tartışma yaşadı. Tam her şeyin yoluna girdiğini düşünen Melek, annesinden duyduğu sözlerle kendini kapının önünde buldu.

Araz annesinden gelen mektubu buluyor;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. “Kıvanç, organ tüccarı Suskun Ramazan’ın yanındaki Kıvanç” sözlerinin seyirciyi şoke ettiği tanıtımda Sadi, Derya’yı Kıvanç’tan uzak durması için uyarıyor. 12-B sınıfına silahlı baskın düzenlenmesi gerilimi artırırken patlayan silah sesi dikkat çekiyor.

İşte 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 15. Bölüm 1. Tanıtımı;

‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, yeni bölümüyle 27 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.