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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşetin adresi Gaziantep! Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı! - Güncel haberler

        Silahla evi basıp dehşet saçtı: Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı

        Gaziantep'te bir kişi, silahla kız arkadaşının evini basıp dehşet saçtı. Olayda genç kadın hayatını kaybederken, annesi hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli, aynı silahla yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:14
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldürüp annesini de yaralayan şüpheli, aynı silahla intihar etti.

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        Erkan Dağcı (33), Öğretmenevleri Mahallesi'nde yaşayan kız arkadaşı Fulya Aslan'ın (31) evine gitti. Dağcı, tartıştığı Aslan ile kavga etmeye başladı.

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        Dağcı, üstünde bulundurduğu tabancayla Aslan ve annesi Gülçin Gürkan'a (54) ateş etti, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Aslan ve Dağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi, yaralı anne Gürkan'ı 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırdı. Gürkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Aslan ve Dağcı'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        #gaziantep haberleri
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