Genelkurmay arşivinden Kore kahramanlarının az bilinen fotoğrafları
17.09.2018 - 13:28 | Güncelleme: AA
Dünya barışının korunmasına yönelik Türkiye'nin katkısı, Kore Savaşı'na katıldığı 1950'de başladı. Genelkurmay Başkanlığı, Kore'ye Türk askerinin gönderilişinin yıl dönümü dolayısıyla, Genelkurmay ATASE Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı. Fotoğraflar arasında, ilk Kore kafilesinin vapura binişi ile Kore'ye ulaşmaları ve vapurdan inişleri, Kore kahramanlarının nöbet tutmaları, bir tepeye ilerleyişleri, püskürtülen düşmanı takiplerine ilişkin görseller yer aldı
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Genelkurmay Başkanlığı arşivlerindeki Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinin fotoğrafları arasında, Kore kahramanlarının nöbet tutmalarından bir tepeye ilerleyişlerine, püskürtülen düşmanı takiplerinden tank atışlarına kadar çok sayıda görsel yer alıyor.
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Dünya barışının korunmasına yönelik Türkiye'nin katkısı, Kore Savaşı'na katıldığı 1950'de başladı.
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Genelkurmay Başkanlığı, Kore'ye Türk askerinin gönderilişinin yıl dönümü dolayısıyla, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerindeki fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.
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Fotoğraflar arasında, ilk Kore kafilesinin vapura binişi ile Kore'ye ulaşmaları ve vapurdan inişleri yer aldı.
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Kunuri Savaşları kahramanlığından ötürü Türk Tugay Komutanı General Tahsin Yazıcı'ya Kore BM Ordusu Komutanı General Walker tarafından takılan madalya ile Kore kahramanlarının nöbet tutmaları, bir tepeye ilerleyişleri, püskürtülen düşmanı takipleri de albümdeki diğer fotoğraflar arasında bulundu.
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Kore kahramanlarının yemek molası, düşman tarafındaki köprülerin tank ateşiyle tahribi, 600 kişilik takviye erlerinin yapılan kayıtları ile yurda getirilen bir yaralının uçaktan indirilişi de albümde dikkati çeken fotoğraflar arasında yer aldı.
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15 Haziran 1950'de başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren Kore Savaşı'na, Türkiye 4 tugayla toplamda 21 bin 212 askerle katıldı.
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Türkiye'den giden ilk 3 tugay cephede yer alırken 4. tugay ateşkes imzalandığı sırada Pusan Limanı'na ulaştı.
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Savaşta 40 bin 670 Birleşmiş Milletler (BM) askeri, 137 bin 899 Kore askeri olmak üzere Güney Kore tarafında toplam 178 bin 569, Kuzey Kore tarafında ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.
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Türkiye, Kore Savaşı'na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından dördüncü, kayıp verenler bakımından üçüncü sırada yer almıştı.
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