İslam Dünyası 2018 yılı Ramazan Bayramı'nı 15, 16 ve 17 Haziran günlerinde kutladı. Ramazan Bayramı'nın üzerinden yaklaşık bir ay geçti. İki aydan az sürenin kaldığı Kurban Bayramı 2018 yılında heyecanla bekleniyor. Kurban Bayramı için hazırlık yapanların en çok araştırdığı konular arasında ise Kurban Bayramı 2018 tarihi yer alıyor. Peki; Kurban Bayramı 2018 yılında ne zaman? Kurban Bayramı 2018 Diyanet takviminde hangi güne denk geliyor? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI 2018 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Hicri Zilhicce (Hacca sahiplik eden ) ayının 10, 11, 12, 13 ve 14. günleri kutlanmaktadır. Zilhicce ayı, aynı zamanda Hac ibadetinin de yerini getirildiği ay olduğu için İslam Dünyası için önemli aylardandır. Hac ibadetinin yerine getirildiği Zilhicce ayı, Hicri takvimin son ayı olmakla beraber 4 Haram aydan da birdir. Hicri takvimde Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylar olarak adalndırılır.

İşte Diyanet takviminde Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı 1. gün: 21 Ağustos 2018 Salı

Kurban Bayramı 2. gün: 22 Ağustos 2018 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. gün: 23 Ağustos 2018 Perşembe

Kurban Bayramı 4. gün: 24 Ağustos 2018 Cuma

KURBAN BAYRAMI 2018 TATİLİ KAÇ GÜN - 9 GÜN MÜ?

Kurban Bayramı 2018 tarihleri beraberinde Kurban Bayramı 2018 tatili 9 gün mü olacak? sorusunu getirdi. Zira Kurban Bayramı 2018 yılında 21 Ağustos Salı günü başlıyor. 20 Ağustos Pazartesi günü ise Arefe günü... Yani Pazartesi yarım gün (öğleden sonra başlıyor) Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kurban Bayramı tatili olacak. Eğer, 20 Ağustos Pazartesi günü tam gün tatil ilan edilirse 18 - 19 Ağustos ve 25 - 26 haftasonu tatilleri ile birlikte Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Ancak bunun için 20 Ağustos Pazartesi gününün tam gün tatil ilan edilmesi gerekiyor ki henüz bu yönde alınmış resmi bir karar yok.

DİYANET TAKVİMİ ÖNEMLİ DİNİ GÜNLER

22 Mart 2018 Perşembe günü: Regaib Kandili

13 Nisan 2018 Cuma günü: Miraç Kandili

30 Nisan 2018 Pazartesi günü: Berat Kandili

19 Kasım 2018 Pazartesi: Mevlid Kandili

19 Mart 2018 Pazartesi günü: Üç Aylar başlangıcıdır.

16 Mayıs 2018 Çarşamba günü: Ramazan Ayı başlangıcı (Birinci gün)

10 Haziran 2018 Pazar günü: Kadir Gecesi

15 Haziran 2018 Cuma günü: Ramazan Bayramı başlangıcı (Birinci gün)

21 Ağustos 2018 Salı günü: Kurban Bayramı başlangıcı (Birinci gün)

20 Eylül Perşembe: Aşura günü

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurban Bayramı namazı kılındıktan sonra başlar. Kurban bayramının üçüncü günü sona erer.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

İstanbul Kurban Bayram Namazı: 07:00

Ankara Kurban Bayram Namazı: 06:46

İzmir Kurban Bayram Namazı: 07:11

Diğer illerin Kurban Bayram Namazı saati

İL İL KURBAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

KURBAN FİYATLARINA ZAM GELİYOR

Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.

KİLO FİYATI 20 LİRADAN BAŞLAYACAK

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Tunç, “Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar” diye konuştu. Geçen yıl satılan küçükbaş hayvan sayısı ise 2.2 milyon oldu.

İslam Ansiklopedisi'nde haram aylarla ilgili şu ifadeler geçmektedir:

Haram aylarla ilgili hükümler Hz. İbrâhim tarafından konulmakla birlikte hac ibadetinde olduğu gibi zamanla temel amacından uzaklaştırılmış, ancak İslâmiyet’in gelmesiyle yeniden aslî hüviyetine kavuşturulmuştur. Resûl-i Ekrem, kendisine karşı savaş açılmadığı sürece haram aylarda savaşa girişmemiş, bir sefere çıktıktan sonra haram aya girildiğinde de ayın geçmesini beklemiştir (Müsned, III, 334, 345; Heysemî, VI, 66). Kur’ân-ı Kerîm’de haram ayda savaşmanın büyük günah olduğu hükme bağlanırken insanları Allah yolundan çevirmenin, Allah’ı inkâr etmenin, Mescid-i Harâm’ın ziyaretine engel olmanın ve halkını oradan çıkarmanın Allah katında daha büyük günah olduğu da belirtilmiştir (el-Bakara 2/217). Bu âyetten, haram aylarda kendilerine karşı girişilen bir savaşa müslümanların karşılık verebilecekleri anlaşıldığı gibi bir başka âyette de haram aylardaki saldırmazlığın karşılıklı olduğu, müslümanların saldırıya uğradıkları takdirde aynı şekilde hareket edebilecekleri bildirilmiştir (el-Bakara 2/194). Nitekim müslümanlar, kendilerine yönelik saldırılara haram ayda bile olsa karşılık vermişlerdir.

Hicri takvimdeki aylar miladi takvimde her yıl aynı tarihe denk gelmiyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı'da her yıl Miladi Takvim'de başka tarihe denk geliyor. 2017 yılında Kurban Bayramı 1, 2, 3 ve 4 Eylül tarihlerinde kutlandı. Bu yıl yani 2018 yılında Kurban Bayramı Ağustos ayının son günlerinde kutlanacak. Ramazan başlangıcı ve bitişi, Ramazan Bayramı başlangıcı ve bitişi gibi tarihlerde olguğu gibi Kurban Bayramı tarihlerinde de bazen Arap ülkeleri ve Türkiye'de farklı tespitler yapılıyor ve tarihler birbirinden farklı olabiliyor. Kurban Bayramı 2018 Diyanet takviminde 21, 22, 23 ve 24 Ağustos tarihleri olarak belirtiliyor.