Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Gesi Mahallesi'nde türkülere ve şiirlere konu olan, üzüm yetiştiriciliği yapılan Gesi Bağları, bölgede artan kontrolsüz şehirleşme nedeniyle yok olma noktasına gelmişti.

Bölgedeki üzün bağlarının yüzde 80'i yok olmuş; bağların bulunduğu bölge yapılaşmaya ve betonlaşmaya terk edilmişti. Bölgeyi korumak üzere, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bağların, endemik bitkilerin ve kule tipi güvercinliklerin yer aldığı Gesi Mahallesi koruma altına alınıyor. “Kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edilecek bölge, yeni yapılaşmaya kapatılacak.

“GESİ BAĞLARINDA DOLANIYORUM” Bir neslin diline pelesenk olan “Gesi Bağları” türküsü Gesi Mahallesi’ni şöyle anlatıyor: Gesi bağlarını dolanıyorum Yitirdim yarimi (anam) aranıyorum Ağam sağlığına güveniyorum Atma garip anam beni dağlar ardına Kimseler yanmasın anam yansın derdime Gesi'ye giderken tokaşdım daşa Kardaş ekmeyini (Allah) kakallar başa Yazılan yazılar gelirmiş başa Ne diyim ağlayım ah alnımın yazısı Gülmez ağlarımış gelinlerin bazısı (ah ah) Gözlerin gara da gaşların galem Kime derdini yansam (Allah) acıyor alem

Orada yok muydu mürekkep galem Yazayım der idim (anam) bir guru selam REKLAM DOĞAL SİT ALANI İLAN EDİLMİŞTİ Kayseri Melikgazi Belediyesi daha önce Gesi Mahallesi ve Gesi Bağları’nı kültürel açıdan koruma altına almıştı. Bu alanın doğal yapısını bozmadan gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla içinde botanik park alanı oluşturulmasına yönelik bir proje de başlatılmıştı. İçinde 740 dönümlük doğal koruma alanı bulunan bölge, bitki örtüsü ve florası açısından da bilimsel araştırmalara uygun bir niteliğe sahip. Gesi Parkı içinde doğal ağaç çeşitleri, bitki çeşitleri, gül, doğal gölet, dere ve endemik gilaboru bitkisi bulunuyor.

Bölgede aynı zamanda güvercinlikler de yer alıyor. Gesi Güney mahallesinde bulunan, kaya oyma mekân ve güvercinlikler alanı da koruma altına alınacak. Bir süre önce toplanan Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu güvercinlikler olarak adlandırılan alanın birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesi talebinde bulunmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu bölgenin tamamını birinci derece arkeolojik sit alanı edecek ve bu bölge yapılaşmaya kapatılarak koruma altına alınacak. Sadece Gesi Bağları’nda bulunan, “kule tipi” güvercinlikler, bağların ve bahçelerin ihtiyacı olan doğal ve kıymetli güvercin gübresinin birikmesini sağlamak üzere taştan örülerek yapılmış mimari yapılar olarak dikkat çekiyor.

REKLAM “KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN” Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararına göre, koruma altına alınacak alanlar, "kesin korunacak hassas alan", "nitelikli doğal koruma alanı", "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak sınıflandırıldı. “Kesin korunacak hassas alanlar”, ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topografya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları olarak belirlendi.

Bu alanlarda; doğal afet durumunda gerekli acil müdahalelerde bulunulabiliyor ancak madencilik faaliyeti yapılamıyor. İlan edilen bu bölgelerden taş, toprak, kum alınamıyor. Ayrıca toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemiyor. Kesin korunacak hassas alanlarda koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonlarınca belirlenmek şartıyla bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerine, bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmalarına, alanların korunmasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projeler yapılmasına, güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulmasına izin veriliyor.