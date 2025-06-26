Giresun'da cinayet hükümlüsü yakalandı
Giresun'un Espiye ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 59 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Giriş: 26.06.2025 - 18:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 18:17
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 59 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.K, ilçe merkezinde gözaltına alındı.
A.K, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından ceza ve infaz kurumuna gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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