Cem Yılmaz'ın göçünü kaç kişi takip ediyor?

Cem Yılmaz, sansür uygulandığı ve kısıtlamada bulunduğu gerekçesiyle 16 milyon 300 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı X'i geçtiğimiz hafta terk etti. Yılmaz, sosyal medya platformu göçüyle ilgili olarak; "X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim" dedi.

Tarkan ise her ne kadar Cem Yılmaz gibi X'i terk etmese de bsky.social'i de kullanmaya başladığını açıklamıştı.

Ne var ki Tarkan, birkaç gün sonra bsky.social'den çıktı.

bsky.social'e geçen ilk ünlülerin bir haftalık takipçi bilançosu şöyle gerçekleşti;

• Cem Yılmaz

Takipçi Sayısı... 60.700

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• Deniz Seki

Takipçi Sayısı... 977

• Şahan Gökbakar

Takipçi Sayısı... 40 bin 500

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• Kalben

Takipçi Sayısı... 1.600

• Şebnem Bozoklu

Takipçi Sayısı... 2.300

• Melek Mosso