Göğsünden vurulan kadının erkek arkadaşına beraat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaO YAPMAMIŞ | Son dakika: Göğsünden vurulan kadının erkek arkadaşına beraat
ABONE OL

Göğsünden vurularak ölen kadının erkek arkadaşı beraat etti

Son dakika haberleri... Kayseri'de, geçen yıl 5 Temmuz'da göğsünden silahla vurulan Deniz Dal'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan erkek arkadaşı S.Ö. hakim karşısına çıktı. Deniz Dal’ın intihar ettiğini öne sürerek, "Deniz'i ben öldürmedim. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum" diyen ve 'kasten öldürme' suçundan yargılanan sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Sanık S.Ö.'nün üzerine atılı suçu işlemediğini kanaatine varan mahkeme, beraatına karar verdi

O YAPMAMIŞ | Son dakika: Göğsünden vurulan kadının erkek arkadaşına beraat
Göğsünden vurulan kadının erkek arkadaşına beraat
0:00 / 0:00
İHA

Kayseri’de göğsünden silahla vurularak ölen Deniz Dal'ın erkek arkadaşı yapılan yargılama sonucunda beraat etti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bir önceki duruşmada tahliyesine karar verilen tutuksuz sanık S.Ö. katılırken, müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı önceki duruşmalardaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme salonunda kendini savunan sanık S.Ö. ise, Deniz Dal'ın intihar ettiğini öne sürerek, "Deniz'i ben öldürmedim. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık S.Ö.'nün üzerine atılı suçu işlemediğine kanaatine vararak, beraatına karar verdi.

HASTANEYE BIRAKIP, KAÇMIŞTI

Kayseri’de 5 Temmuz 2020’de meydana gelen olayda, tabanca ile ateş edilerek göğsünden vurulan Deniz Dal, gece saatlerinde 38 KM 226 plakalı otomobille, Kayseri Şehir Hastanesi’ne getirildi. Sürücü, Deniz Dal’ı acil serviste sağlık görevlilere teslim ettikten sonra, aracı da hastane önünde bırakarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alına Dal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Deniz Dal'ı hastanede bırakıp kaçan sürücünün S.Ö. olduğunu belirledi. S.Ö., bir gün sonra Deniz Dal'ın durumunu öğrenmek için tekrar hastaneye döndüğünde, hastanede görevli polis tarafından fark edilerek gözaltına alındı. S.Ö., Deniz Dal'ın tabanca ile intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu. 7 Ocak 2021 tarihinde 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.Ö. mahkeme heyeti tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edilmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 Şok Ramazan erzak paketi: 2021 Şok Market Ramazan kolisi içeriği ne? İşte Şok Ramazan Kolisi fiyatı
GÜNDEM2021 Şok Ramazan erzak paketi
SON DAKİKA: Platonik aşk dehşetinde şoke eden savunma! - Haberler
GÜNDEMPlatonik aşk dehşetinde şoke eden savunma!
Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla saldırı! - Haberler
GÜNDEMSultangazi'de uzun namlulu silahlarla saldırı!
SON DAKİKA: Zehir tacirlerinin Avrupa sevkiyatına jandarma darbesi
GÜNDEMZehir tacirlerinin Avrupa sevkiyatına jandarma ...
Son dakika: Savcılar Sitesi saldırısı davasında kırmızı bülten kararı - Haberler
GÜNDEMSavcılar Sitesi saldırısı davasında kırmızı bülten ...
Son dakika. Emine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezası onandı!
GÜNDEMEmine Bulut'un katili Fedai Varan'ın cezası onandı!
YORGANLI KAMUFLAJ! Son dakika: Kapkaççı film gibi operasyonla yakalandı
GÜNDEMKapkaç sonrası zorla girdiği evde yakalandı
4 yaşındaki Fatma Nur nasıl öldü? SON DAKİKA: Anne hakim karşısında
GÜNDEMFatma Nur'un ölümünde anne hakim karşısında!
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları 2021 için tarih verdi!
GÜNDEMYÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner: İftiracılarla yargı önünde hesaplaşacağım
GÜNDEM“İftiracılarla yargı önünde hesaplaşacağım”