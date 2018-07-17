Yorumladığı şarkılarla gençlerin beğenisini kazanan Gökcan Sanlıman, iki yıldır Deniz Erdem'den aldığı oyunculuk derslerinin meyvesini toplamaya başladı. Ünlü şarkıcı yayınlandığı ilk günden beri büyük merak uyandıran SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Darısı Başımıza'nın yarın akşam saat 20.00'de yayınlanacak üçüncü bölümünde konuk oyuncu oldu. Dizide bir şarkıcıyı canlandıracak Sanlıman, "İlk kez bir dizide rol aldım. Zaten uzun zamandır oyunculuk eğitimi alıyordum. Beni oyuncu kimliğimle sık sık ekranlarda görebilirsiniz” diyerek iki mesleği bir arada yürüteceğinin sinyalini verdi.

Ömrünü çocuklarına adamış, fedakâr bir anne olan Zerrin’in (Devrim Yakut) çocuklarıyla yaşadıklarının anlatıldığı dizinin başrollerini Ozan Dolunay, Elif Doğan ve Devrim Yakut paylaşırken, oyuncu kadrosunda Açelya Topaloğlu, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, Burak Can, İlay Erkök, Gizem Ergün, Eda Başlamışlı gibi tanınmış isimler yer alıyor.