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"ONUNLA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çıra, geçtiğimiz aylarda, "Ben onu çok seviyorum. Evlenmeyi düşünüyorum onunla. İlk kez bu kadar aşık oldum birisine. Biz sevgiliyi de geçtik, onunla başka bir şeyiz..." demişti.