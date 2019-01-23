Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci'den o yoruma sert yanıt

Giriş: 23.01.2019 - 07:45 | Güncelleme:  

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra, dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ciğerci, bir takipçisinin sevgilisi Gökhan Çıra ile çekilmiş fotoğrafına yaptığı yoruma sert yanıt verdi

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    Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 2 yıldır aşk yaşadığı futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra, dünyaevine girmeye hazırlanıyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor. 

     

  • 2Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci'den o yoruma sert yanıt - Magazin haberleri
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    "ARSIZLIKTA SON NOKTA!"

    Ciğerci, bir takipçisinin sevgilisi Gökhan Çıra ile çekilmiş fotoğrafına yaptığı, "Sen Gökhan Çıra'yı hak etmiyorsun. Benimle olsa çok yakışacaktı" yoruma sert yanıt verdi. Ciğerci, o takipçisinin yorumunu ti'ye alarak "Arsızlıkta son nokta!" yanıtını verdi.

  • 3Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci'den o yoruma sert yanıt - Magazin haberleri
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    "ONUNLA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

    Çıra, geçtiğimiz aylarda, "Ben onu çok seviyorum. Evlenmeyi düşünüyorum onunla. İlk kez bu kadar aşık oldum birisine. Biz sevgiliyi de geçtik, onunla başka bir şeyiz..." demişti.

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  • 26Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci'den o yoruma sert yanıt - Magazin haberleri
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  • 27Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci'den o yoruma sert yanıt - Magazin haberleri
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  • 28Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci'den o yoruma sert yanıt - Magazin haberleri
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  • 29Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci'den o yoruma sert yanıt - Magazin haberleri
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  • 30Gökhan Çıra ile aşk yaşayan Selin Ciğerci'den o yoruma sert yanıt - Magazin haberleri
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