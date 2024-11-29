Baba oldu
Eski millî futbolcu Gökhan Zan, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Zan, "Çok uzun yıllar bu anı bekledim" diyerek duygularını dile getirdi
Eski milli futbolcu Gökhan Zan, 2021 yılında evlendiği eşi Müge Uzun ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Geçtiğimiz gün kızları Melina'nın doğumuyla baba olma sevincini tadan Zan, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
"UZUN YILLAR BU ANI BEKLEDİM"
Doğum sonrası eşi ve kızıyla birlikte paylaşım yapan Gökhan Zan, paylaşımına duygusal bir not ekledi; "Uzun yıllar bu anı bekledim. Allah nasip etti. Bahtın açık olsun kızım Melina"