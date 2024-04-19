Gonca Vuslateri: Hiçbir şey üstüme olmadı

Gonca Vuslateri; "Bebeğin cinsiyeti belli mi?" sorusu karşısında "Vallahi belli değil. Baktırdık ama ben normalde spor olsun diye evde ameliyatlı operasyon seyrettiğim için kız çocukla erkek çocuğun plasentadaki duruş pozisyonu her şeyi araştırmış biri olarak benim cin gözlerimden sıkıldığı için doktorlar bir süre sonra 'Benim işime çok burnunu sokuyor' diye söylenmeye başlıyorlar ama gerçekten öğrenmek istedim. Ben daha sabırsızım" ifadelerini kullandı.

İşin ilginç yanı; Gonca Vuslateri'nin çocuğunun cinsiyetini daha önce açıklamış olması. Vuslateri, kız çocuk beklediklerini, adını da 'Selvi Boylum Al Yazmalım'da Türkan Şoray'ın canlandırdığı karakterinden etkilendiği için 'Asya' koyacaklarını dile getirmişti.

Gonca Vuslateri, çocuğunun cinsiyeti hakkında neden çelişkili açıklamalar yaptığı anlaşılamadı.