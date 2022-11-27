Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...

Geçtiğimiz sezon rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılan oyuncu Gülsim Ali, sosyal medya hesabında anne ve babasıyla yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun annesi ile olan benzerliği de sevenleri tarafından konuşulan konular arasına girdi. İşte Gülsim Ali ve ailesi...