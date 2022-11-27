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Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali, diziden ayrılmış olsa bile sevenleri tarafından takip edilmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Gülsim Ali, son olarak yurt dışında yaşayan anne ve babasıyla paylaşım yaptı. Ünlü oyuncunun gönderisi sonrası annesiyle olan benzerliği de dikkat çekti. İşte Gülsim Ali ve ailesi...

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  • Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...

    Geçtiğimiz sezon rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılan oyuncu Gülsim Ali, sosyal medya hesabında anne ve babasıyla yaptığı paylaşımda dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun annesi ile olan benzerliği de sevenleri tarafından konuşulan konular arasına girdi. İşte Gülsim Ali ve ailesi...
  • Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...

    Avcı dizisiyle ekrana döneceği konuşulan Gülsim Ali, babasının doğum gününü kutladığı kareyi takipçileri ile paylaştı.
  • Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...

    Başarılı oyuncunun paylaşımında annesi ile olan benzerliği dikkatleri çekti. Gülsim Ali'nin ailesi Bulgaristan Rusçuk bölgesinde yaşıyor. Ablası ise Almanya'da hayatını sürdürüyor.
  • Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...

    İşte Gülsim Ali ve ailesi...
  • Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...
  • Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...
  • Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...
  • Gönül Dağı'nın Dilek'i anne ve babasını paylaştı! Meğer Gülsim Ali'nin ailesi yurt dışında yaşıyormuş...

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