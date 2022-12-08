Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

Güncelleme ile her bir arama sonucu için ilk başta 6 sayfadan oluşan tek bir blog sayfa oluşacak.

Kullanıcılar sayfanın altına doğru ekranı kaydırdıklarında ise devamı gör şeklinde bir buton ile karşılaşacaklar ve butona tıkladıktan sonra diğer sayfalara ulaşabilecekler.