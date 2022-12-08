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Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

Dünyada en çok kullanılan arama motorlarından olan Google tarihi bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor. Teknoloji devi şirketten gelen açıklamaya göre, artık arama sonuçlarında sayfa numaralandırma özelliği kullanılmayacak. Bunun yerine Google aramalar için "sürekli kaydırma" özelliği kullanıma sunulacak.

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  • Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

    Google, kullanıcıların arama deneyimini geliştirmek için "sürekli kaydırma" özelliğini getirdi. Kullanıcıların gezinme deneyimi iyileştirmek adına yapılan bu güncelleme dikkat çekti. Şu anda mobil sürümünde kullanılan "süreklikaydırma", masaüstü araması için de artık kullanılabilecek.
  • Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

    Dünyanın önde gelen arama motorlarından olan Google, arama sonuçları sayfasına ilişkin yeni bir karar aldı.

    Google'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık yaptıkları aramaların sonuçlarını sayfalar halinde görüntülemeyecek.
  • Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

    Sonsuz kaydırma olarak da bilinen özellik, arama yapılan içerik için sonuç sayfasında sınırlama olmaksızın kaydırmaya olanak kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Bu sayede "Diğer" düğmesini görmeden aramalar görüntülenmeye devam ediyor.
  • Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

    Google üzerinden yapılan aramalarda sonuçlar, kullanıcıların önüne sayfa halinde listelenerek 1,2,3,4 şeklinde sıralanıyor.
  • Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

    Aranılan bilgi ilk sayfada görüntülenmiyorsa, ilgili sayfanın en altına inerek bir sonraki sayfa numarasına tıklamak ve diğer sonuçları görüntülemek gerekiyor.
  • Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

    Yakında hayata geçirilmesi planlanan özellik ile kullanıcılar arama sonuçlarını sürekli aşağıya doğru kayan sayfalar ile görüntüleyebilecek.
  • Google güncellemesiyle sayfa numaralarına son! Sürekli kaydırma özelliği geldi

    Güncelleme ile her bir arama sonucu için ilk başta 6 sayfadan oluşan tek bir blog sayfa oluşacak.

    Kullanıcılar sayfanın altına doğru ekranı kaydırdıklarında ise devamı gör şeklinde bir buton ile karşılaşacaklar ve butona tıkladıktan sonra diğer sayfalara ulaşabilecekler.

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