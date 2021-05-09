Görevimiz Tatil filmi oyuncuları kimler? Görevimiz Tatil filmi konusu nedir? Sorusu izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Netflix'te de yayınlanan Görevimiz Tatil filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

GÖREVİMİZ TEHLİKE KONUSU

4 ferdi olan Mutlu ailesinin aile reisi Sıtkı, cimriliğiyle bilinen bir adamdır. Eşi Türkan ise yaşadığı hayattan bıkmış, kocasının aileye olan ilgisizliğinden şikayetçidir. Yıllardır tatile gitmemiş olan çift, terapistlerinin de ikna çabalarının sonuç vermesiyle birlikte bir karavan kiralarlar. Antalya'ya doğru yola çıkan çifti bu yolda kimi aksilikler beklemektedir. Arabaları bozulan çift, Yavaşlar Köyü'ne gitmek zorunda kalır. Köylülerin misafiri olan şehirli çift, burada köylülere öğretecebilecekleri kimi şeyler olduğunu fark eder. Bu ortaklık hem iki kültürü birleştirecek hem de haklı bir mücadeleye destek verecektir…

GÖREVİMİZ TATİL FİLMİ OYUNCULARI

Görevimiz Tatil oyuncu kadrosunda Akbağ ve Algöz'e ek olarak Filiz Ahmet, Enis Arıkan, Deniz Altan, Sinan Çalışkanoğlu, Ali Barkın, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda, Özlem Türkan, Hande Katipoğlu, Elif Gezen gibi isimler de yer alıyor. Senaryoda ise Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi'nin ortak imzası bulunuyor.

GÖREVİMİZ TATİL NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve İzmir bölgelerinde yapıldı. Ailenin şehir hayatını yansıtan sahneler İstanbul'da çekilirken yol sahneleri ve devamı için İzmir'e doğru yol alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Birgi Mahallesi'nde yapılan çekimlerden sonra da Bayındır bölgesinde bazı sahneler çekildi.