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        Haberler Magazin Şerif Gören'in görüntü yönetmeni de vefat etti

        Şerif Gören'in görüntü yönetmeni de vefat etti

        8 Aralık'ta hayatını kaybeden Şerif Gören'in birçok filmde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Sinan Güngör vefat etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:26
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        Görüntü yönetmeni de vefat etti
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        Türk sinemasının duayen yönetmenlerinden Şerif Gören, 22 Kasım 2024'te evindeki merdivenlerden düşerek başını çarpası sonucu kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde entübe edildi.

        Şerif Gören hayatını kaybetti
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        Şerif Gören, 8 Aralık'ta yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Gören'in birçok filminde birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Sinan Güngör, hayatını kaybetti.

        Şerif Gören ile Sinan Güngör, son olarak 2011 yapımı 'Ay Büyürken Uyumam'da birlikte çalıştı.

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        #Şerif Gören
        #Sinan Güngör
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