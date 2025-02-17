Görür'den Bingöl'deki deprem hakkında açıklama

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde önceki gece 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.24'te merkez üssü Yedisu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yerin 12,79 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremle ilgili paylaşımda bulunan Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Dinarbey-Yedisu/Bingöl’de 4,9 deprem oldu. Büyük deprem beklediğimiz yer. Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge. Deprem dirençli kentler çalışmaları hızlanmalıdır" ifadelerini kullandı.