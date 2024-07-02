Göz sağlığından kalp sağlığını korumaya kadar üzümün sağlığa 7 faydası!

Üzüm, tarih boyunca hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofralardan eksik olmayan bir meyve. Küçük ama etkileri büyük olan bu meyve, içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde vücuda pek çok yarar sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalar, üzümün kalp sağlığını korumaktan göz sağlığını korumaya kadar birçok alanda etkileri olduğunu gösteriyor. İşte, üzümün insan vücuduna sunduğu önemli faydalar...