Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda uyuşturucuyu özendirdikleri gerekçesi “Pucca” mahlası ile Pınar K., youtuber Ali Muhsin A., “Şam” mahlası ile rapçi Şamil Kürşad O., “Burry Soprano” lakaplı rapçi Burak A. bu sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sosyal medya fenomenleri savcılık talimatı doğrultusunda savcılığa giderek ifade verme şartıyla emniyetten serbest bırakıldı.

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