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Nesrin Cavadzade, katıldığı davette üzerinde servet taşıdı. İki özel koruma hem Cavadzade’yi hem de milyonlarca liralık takıları korudu. Cavadzade, hem güzelliğiyle hem de taşıdığı 2,5 milyon liralık kişiye özel tasarlanmış takılarla bütün dikkatleri üzerine çekti.



