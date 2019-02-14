GQ Türkiye ödülleri dağıtıldı

Giriş: 14.02.2019 - 11:55 | Güncelleme:  

GQ Türkiye, 2018’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti

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    GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve bu yıl yedinci kez düzenlenen “GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni Maslak'ta gerçekleşti. İşte ödül alan isimler:

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    YILIN ULUSLARARASI STARI: Pedro Alonso

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    YILIN KADINI: Demet Evgar

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    ONUR ÖDÜLÜ: Ara Güler – Ara Güler adına Hüsnü Akan – Nafiz Karadere

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    İKON: Timuçin Esen

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    YILIN OYUNCUSU: Aras Bulut İynemli

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    YILIN YÜKSELEN OYUNCUSU: Can Yaman

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    TÜRK SİNEMASINA DESTEK ÖDÜLÜ: Organize İşler Sazan Sarmalı

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    YILIN SANAT ADAMI: Refik Anadol

    YILIN SPORCUSU: Fernando Muslera

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    YILIN ŞEFİ: Somer Sivrioğlu

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    YILIN KOMEDYENİ: Enis Arıkan

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    YILIN YÖNETMENİ: Tolga Karaçelik

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    YILIN STİL SAHİBİ ADAMI: Murat Tamgüç

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    YILIN İLHAM VEREN ADAMI: Hüsamettin Koçan

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    YILIN DJ'İ: Oceanvs Orientalis

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    YILIN KENDİNİ GÖSTEREN MÜZİSYENİ: Gazapizm

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    Nesrin Cavadzade, katıldığı davette üzerinde servet taşıdı. İki özel koruma hem Cavadzade’yi hem de milyonlarca liralık takıları korudu. Cavadzade, hem güzelliğiyle hem de taşıdığı 2,5 milyon liralık kişiye özel tasarlanmış takılarla bütün dikkatleri üzerine çekti.

  • 18GQ Türkiye ödülleri dağıtıldı - Magazin haberleri
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    Aslıhan Karalar

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    Eda Taşpınar

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    Demet Özdemir

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    Şeyma Subaşı

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    Şirin Ediger

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    Enis Arıkan

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    Burak Hakkı - Hara Pappa

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    Nazlı Çelik

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    Gülse Birsel

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    Hazal Filiz Küçükköse

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    Gazapizm

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    Meltem Cumbul

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     Selçuk Yöntem

  • 31GQ Türkiye ödülleri dağıtıldı - Magazin haberleri
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    Pelin Karahan

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    Pedro Alonso

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