GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve bu yıl yedinci kez düzenlenen “GQ Türkiye Men Of The Year” ödül töreni Maslak'ta gerçekleşti. İşte ödül alan isimler:
YILIN ULUSLARARASI STARI: Pedro Alonso
YILIN KADINI: Demet Evgar
ONUR ÖDÜLÜ: Ara Güler – Ara Güler adına Hüsnü Akan – Nafiz Karadere
İKON: Timuçin Esen
YILIN OYUNCUSU: Aras Bulut İynemli
YILIN YÜKSELEN OYUNCUSU: Can Yaman
TÜRK SİNEMASINA DESTEK ÖDÜLÜ: Organize İşler Sazan Sarmalı
YILIN SANAT ADAMI: Refik Anadol
YILIN SPORCUSU: Fernando Muslera
YILIN ŞEFİ: Somer Sivrioğlu
YILIN KOMEDYENİ: Enis Arıkan
YILIN YÖNETMENİ: Tolga Karaçelik
YILIN STİL SAHİBİ ADAMI: Murat Tamgüç
YILIN İLHAM VEREN ADAMI: Hüsamettin Koçan
YILIN DJ'İ: Oceanvs Orientalis
YILIN KENDİNİ GÖSTEREN MÜZİSYENİ: Gazapizm
Nesrin Cavadzade, katıldığı davette üzerinde servet taşıdı. İki özel koruma hem Cavadzade’yi hem de milyonlarca liralık takıları korudu. Cavadzade, hem güzelliğiyle hem de taşıdığı 2,5 milyon liralık kişiye özel tasarlanmış takılarla bütün dikkatleri üzerine çekti.
Aslıhan Karalar
Eda Taşpınar
Demet Özdemir
Şeyma Subaşı
Şirin Ediger
Enis Arıkan
Burak Hakkı - Hara Pappa
Nazlı Çelik
Gülse Birsel
Hazal Filiz Küçükköse
Gazapizm
Meltem Cumbul
Selçuk Yöntem
Pelin Karahan
Pedro Alonso
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