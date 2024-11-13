Duruma tepki gösteren Çalışkan, "Dükkanımızı açamaz hale geldik. Biriken çöpleri yola doğru ittirmek zorunda kaldık, insanlar yürüyemiyor. Burası kokuyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Otobüs ve dolmuşlar geçemiyor. Güzel bir şey değil. Bu olmaması gereken bir şey. Biz vergimizi ödüyoruz. Yapılmaması gereken bir şey var burada. Yetkililere bir an önce düzeltilmesi gerektiğini iletiyorum" dedi.