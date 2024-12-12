Gripin, yeni şarkı müjdesini turnede verdi
Gripin, yeni şarkı müjdesini turnede verdi. 'Var Bir İhtimal' 20 Aralık 2024 cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak
Gripin, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen 2024-2025 kış turnesi kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin konserleri için yoldaydı. Sold Out konserlere imza atan grup, konser aralarında şehirleri gezerek tarihi dokuda fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi.
Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi, Şanlıurfa City AVM Kültür Merkezi ve Mardin Grand Yay Otel Performans Merkezi'nde sahneye çıkan Gripin, Aşk Nerden Nereye, Durma Yağmur Durma, Beş, Muhtemel Aşk, Dalgalandım da Duruldum gibi hitleri ve proje albümlerde söyledikleri şarkılar ile 3 konserde binlerce müziksever ile unutulmaz konserlere imza attı.
Gördüğü ilgiden çok memnun olan grup, yeni şarkı müjdesini de turnede verdi. Grubun solisti S. Birol Namoğlu "Önce yeni şarkı geliyor, arkasından yeni yılda yeni albümümüzü dinleyeceğiz. Turne o kadar iyi geçiyor ki; bu haberi ilk kez sizlerle paylaşmak istedik." diyerek seyircileri selamladı.
Sözleri S. Birol Namoğlu'na, müziği Arda İnceoğlu ve S. Birol Namoğlu'na ait olan, Gripin'in yeni albümünün habercisi 'Var Bir İhtimal' 20 Aralık 2024 cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.
Gripin, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen kış turnesi kapsamında Trabzon, Mersin, İstanbul Kongre Merkezi, Ankara Congresium ve Dublin konserleri ile Aralık ve Ocak'ta da sahnedeki yerini alacak.