Gripin, yeni şarkı müjdesini turnede verdi

Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür Merkezi, Şanlıurfa City AVM Kültür Merkezi ve Mardin Grand Yay Otel Performans Merkezi'nde sahneye çıkan Gripin, Aşk Nerden Nereye, Durma Yağmur Durma, Beş, Muhtemel Aşk, Dalgalandım da Duruldum gibi hitleri ve proje albümlerde söyledikleri şarkılar ile 3 konserde binlerce müziksever ile unutulmaz konserlere imza attı.