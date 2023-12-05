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        Haberler Gündem GTA 6 ne zaman çıkacak ve PC'de olacak mı? GTA 6 fragmanı yayınlandı! GTA 6 trailer izle

        GTA 6 ne zaman çıkacak ve PC'de olacak mı? GTA 6 fragmanı yayınlandı!

        Grand Theft Auto ya da tüm dünyada bilinen kısaltması ile GTA'nın yeni oyunu için müjdeli haber geldi. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hatırı sayılır bir seveni olan oyunun 6. versiyonundan ilk fragman yayınlandı. İşte, hem GTA 6 fragmanı hem de çıkış tarihine dair bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 10:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:02
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        Rockstar Games'in dünyaca ünlü oyun serisi Grand Theft Auto (GTA)'nın 6. bölümünün ilk fragmanı oyunseverlerle paylaşıldı. Yayınlanacağı tarih de duyurulan aksiyon-macera oyunu ile ilgili ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, konuya dair detaylar...

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        2025 YILINDA GELİYOR

        GTA VI’nın fragmanında en dikkat çeken şey kesinlikle grafikler oluyor. Rockstar’ın özel oyun motoru RAGE, hiç şüphesiz yeni neslin en başarılı görsellerinden birini üretecek. Fragman, geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan sızıntıları da doğruluyor. Grand Theft Auto 6, Vice City’de geçecek ve yapım, GTA serisinin ilk kadın karakterine yer verecek. Lucia isimli bu karakterin yanı sıra henüz ismi bilinmeyen (muhtemelen Jason) bir erkek karaktere de yer verilecek.

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        Rockstar Games, Grand Theft Auto 6'nın 2025 yılında çıkış yapacağını duyurdu. Fragman, yapımın çıkacağı platformlara yer vermese de Take-Two, yapımın hangi platformlara geleceğini açıkladı. Bu rapora göre GTA 6, çıkışında yalnızca Xbox Series S | X ve Playstation 5 platformlarına özel olacak. Yapımın PC çıkışı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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