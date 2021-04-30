"PARAYI SIKINTIDAN SAYMIYORUM"

Sunal, birçok kez maddi sıkıntı yaşamalarına rağmen her zaman eşinin yanında olmaya çalıştığına işaret ederek, "Ben asla parayı sıkıntıdan saymıyorum. Para her zaman kazanılır. Onun dışında da güzel bir hayatımız vardı. Mutlu insanlardık. Kemal'in içinde tabii ki sancılı bir süreç vardı ama bunları yansıtmazdı. Yani işini eve getirmezdi Kemal. Dışarıda ne yaşarsa yaşasın, eve geldiğinde bambaşka oluyordu" demişti.

Gül Sunal, eşinin ülkesini çok seven, eğitime ve gençlere çok önem veren biri olduğunun da altını çizmişti.