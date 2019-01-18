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Atlas’ın arkadaşları ve yakın dostlarının katıldığı doğum günü partisinde çocuklar, doyasıya eğlendi. Objektiflere çocukları Atlas, Ares ve Güney ile poz veren Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan’ın duydukları sevinç ve gurur gözlerinden okundu.